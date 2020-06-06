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Мужчину, угрожавшего взорвать мост в Киеве, поместили в психбольницу

Мужчину, угрожавшего взорвать мост в Киеве, поместили в психбольницу
Украинский суд изменил меру пресечения Виталию Ткаленко, который ранее угрожал взорвать метромост в Киеве, и поместил его в психиатрическую клинику для оказания помощи, сообщила пресс-секретарь прокуратуры столицы Украины Надежда Максимец.

В понедельник, 1 июня, мужчина сообщил о "минировании" метромоста в Киеве. Правоохранители провели спецоперацию и задержали мужчину, который угрожал его взорвать. Начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил о возбуждении дела по статье "заведомо ложное сообщение о минировании" в связи с тем, что у задержанного не нашли взрывчатку - он использовал муляж. Позже суд отправил подозреваемого под арест с правом выхода под залог.

# В мире
По материалам: ria.ru

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