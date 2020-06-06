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На автозаправке под Житомиром избили нардепа, — СМИ

На автозаправке под Житомиром избили нардепа, — СМИ

Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В пятницу, 5 июня, в Житомирской области на автозаправке возле села Заречаны произошла драка, в которой пострадал народный депутат от партии «Слуга народа».

Как сообщает Житомир.info, конфликт возник между двумя мужчинами, и в ходе драки один из них потерял сознание, упав на землю. На вызов выехала полиция.

По информации издания, в драке пострадал народный депутат от «Слуги народа» Юрий Заславский. Он получил травмы: ссадины и царапины на лице, но от госпитализации отказался.

Юрий Иванович Заславский родился в 1982 году, он — член депутатской фракции ЧП «Слуга народа», директор ООО «Макрус ЛТД», проживает в Хмельницком.

Ранее сообщалось, что массовая драка произошла в Верховной Раде.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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