На автозаправке под Житомиром избили нардепа, — СМИ

Алексей Вольцев

Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В пятницу, 5 июня, в Житомирской области на автозаправке возле села Заречаны произошла драка, в которой пострадал народный депутат от партии «Слуга народа».

Как сообщает Житомир.info, конфликт возник между двумя мужчинами, и в ходе драки один из них потерял сознание, упав на землю. На вызов выехала полиция.

По информации издания, в драке пострадал народный депутат от «Слуги народа» Юрий Заславский. Он получил травмы: ссадины и царапины на лице, но от госпитализации отказался.

Юрий Иванович Заславский родился в 1982 году, он — член депутатской фракции ЧП «Слуга народа», директор ООО «Макрус ЛТД», проживает в Хмельницком.

Ранее сообщалось, что массовая драка произошла в Верховной Раде.