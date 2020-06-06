На автозаправке под Житомиром избили нардепа, — СМИ
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»
В пятницу, 5 июня, в Житомирской области на автозаправке возле села Заречаны произошла драка, в которой пострадал народный депутат от партии «Слуга народа».
Как сообщает Житомир.info, конфликт возник между двумя мужчинами, и в ходе драки один из них потерял сознание, упав на землю. На вызов выехала полиция.
По информации издания, в драке пострадал народный депутат от «Слуги народа» Юрий Заславский. Он получил травмы: ссадины и царапины на лице, но от госпитализации отказался.
Юрий Иванович Заславский родился в 1982 году, он — член депутатской фракции ЧП «Слуга народа», директор ООО «Макрус ЛТД», проживает в Хмельницком.
Ранее сообщалось, что массовая драка произошла в Верховной Раде.72 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News