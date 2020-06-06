Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Назван срок открытия границ Европы

Назван срок открытия границ ЕвропыИлва ЙоханссонФото: Olivier Hoslet / AP

Евросоюз полностью откроет внутренние границы в конце июня. Такой срок открытия назвала еврокомиссар Илва Йоханссон после заседания глав МВД стран ЕС, передает Reuters.

При этом страны Европейского союза выступили за продолжение ограничений на въезд граждан из третьих стран после 15 июня. «Сначала необходимо восстановить функционирование Шенгенской зоны, а затем переходить к открытию внешних границ», — сказала Йоханссон.

Отмечается, что Еврокомиссия рекомендовала завершить ограничения на пересечение внешних границ ЕС 15 июня, когда истекает срок действующего запрета, однако практически все страны-члены поддержали продление ограничений до конца месяца.

«Это значит, что ограничения на внешних границах будут до конца июня, и я считаю, что мы должны рассмотреть вопрос об их отмене в начале июля», — отметила Йоханссон.

В настоящее время некоторые страны ЕС начали открывать границы на двусторонней основе, ориентируюсь на количество зараженных в тех или иных сопредельных государствах. В начале мая Еврокомиссия заявила, что открывать внешние границы стран Шенгенской зоны для «несущественных» поездок стоит после того, как ограничения будут ослаблены внутри ЕС.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Назван срок открытия границ Европы
Назван срок открытия границ Европы
Северный флот станет пятым российским военным округом
Северный флот станет пятым российским военным округом
Врач оценил вероятность второй волны коронавируса
Врач оценил вероятность второй волны коронавируса
МИД назвало провокацией высылку из Чехии российских дипломатов
МИД назвало провокацией высылку из Чехии российских дипломатов
Жена Кокшенова рассказала о его смерти
Жена Кокшенова рассказала о его смерти
Любовный гороскоп на неделю с 8 по 14 июня 2020 года
Любовный гороскоп на неделю с 8 по 14 июня 2020 года
Адвокат объяснил, кто может претендовать на наследство Кокшенова
Адвокат объяснил, кто может претендовать на наследство Кокшенова
Цены на востребованные из-за COVID-19 продукты вернулись к докарантинному уровню
Цены на востребованные из-за COVID-19 продукты вернулись к
В Мехико протесты против действий полиции закончились погромами
В Мехико протесты против действий полиции закончились погромами
ОПЕК+ в субботу решит, на какой срок продлить сокращение добычи
ОПЕК+ в субботу решит, на какой срок продлить сокращение добычи
"Странное существо". Медведев резко раскритиковал главу СНБО Украины
"Странное существо". Медведев резко раскритиковал главу СНБО Украины
Инвесторы выходят из «безопасных убежищ»: Итоги биржевой торговли 5 июня
Инвесторы выходят из «безопасных убежищ»: Итоги биржевой торговли

Топ на сегодня

Песков: в Кремле следят за ситуацией с COVID-19 перед голосованием
Песков: в Кремле следят за ситуацией с COVID-19 перед голосованием
Мэр Нью-Йорка обещает защитить журналистов от полиции
Мэр Нью-Йорка обещает защитить журналистов от полиции
«Духовника Поклонской» заподозрили в экстремизме за отрицание коронавируса
«Духовника Поклонской» заподозрили в экстремизме за отрицание
В Германии за сутки выявили 475 случаев коронавируса
В Германии за сутки выявили 475 случаев коронавируса
В Японии призвали забрать у России не два, а четыре острова на Курилах
В Японии призвали забрать у России не два, а четыре острова на Курилах

Еще по теме

Когда и для каких стран Евросоюз откроет границы
Раздумывают. В ЕС назвали примерную дату открытия границ
Еврокомиссия рекомендует держать границы ЕС закрытыми до 15 июня
Чижов оценил возможность открытия внешних границ Евросоюза