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Названы время и место прощания с актером Михаилом Кокшеновым

Названы время и место прощания с актером Михаилом КокшеновымФото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Названы время и место прощания с народным артистом России Михаилом Кокшеновым, скончавшимся на 84-м году жизни. Об этом в субботу, 6 мая, рассказала поэтесса Любовь Воропаева в своем Facebook.

По ее словам, прощание с Кокшеновым состоится в воскресенье, 7 июня, в 10:30 утра в Митинском крематории. Позже урну с прахом артиста захоронят на Новодевичьем кладбище в фамильном склепе.

Отмечается, что захоронение семьи Кокшеновых, в котором покоятся в том числе мать и бабушка актера, располагается близко к могиле писателя Николая Гоголя.

4 июня в лечебном центре в Подмосковье в возрасте 83 лет скончался народный артист Михаил Кокшенов. Ранее его госпитализировали с подозрением на COVID-19. Позже его жена Наталья Лепехина назвала причину его смерти. «У нас нет никакого коронавируса, у нас последствия инсульта», — заявила она.

В октябре 2017-го актер перенес инсульт. Его положили в отделение реанимации и интенсивной терапии в тяжелом состоянии.

Кокшенов начал карьеру в 1957 году, сыграв комсомольца в фильме «Высота». Всего на счету народного артиста России 116 ролей в кино. Россияне запомнили его в фильмах «Не может быть», «Спортлото-82», «По улицам комод водили…», а также в картине «Сказ про то, как царь Петр арапа женил». В 1983 году ему присвоили звание заслуженного артиста РСФСР, в 2002-м — народного артиста России.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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