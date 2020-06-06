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Невеста Панарина рассказала о "страшных" беспорядках в Нью-Йорке

Невеста Панарина рассказала о "страшных" беспорядках в Нью-Йорке

Алиса Знарок, дочь экс-тренера хоккейной сборной России и невеста нападающего "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина, поделилась впечатлениями о беспорядках в США, в которые переросли протесты против расовой дискриминации и полицейского насилия.

В Instagram Stories она рассказала, что ситуация в США сейчас "нехорошая", поскольку многие пользуются протестными акциями и идут на преступление.

"Грабят магазины, рестораны. Крушат все на своем пути. Очень много людей приезжают в Нью-Йорк из других штатов и рушат все на своем пути. Картина очень и очень неприятная и страшная", — сообщила Знарок.

Она посетовала, что именно противоправные действия протестующих отвлекают на себя все внимание от "основной проблемы" — расовой нетерпимости. Она отметила, что живет в штате Коннектикут, который граничит с Нью-Йорком, и в их штате акции были в основном мирные. "Но в Нью-Йорке все очень страшно", — добавила девушка.

В Штатах идут масштабные протестные акции против полицейского произвола и расовой дискриминации. Массовые беспорядки вспыхнули сначала в Миннеаполисе (штат Миннесота), после того как 46-летний темнокожий Джордж Флойд был задушен полицейским во время задержания. Бунты и мародерство перекинулись и в другие города. В некоторых штатах мирный протест поддержали силовики. В ООН призвали остановить насилие на почве расовой ненависти, а Евросоюз поддержал мирных протестующих. Акции против расовой дискриминации стали проводить и в европейских городах, а журнал Time решил посвятить проблеме обложку очередного выпуска.

Американист Малек Дудаков в статье для Ruposters рассказал о настоящих причинах массовых протестов в США и о том, кто их раздувает и поддерживает.

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По материалам: uposters.ru

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