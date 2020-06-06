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Нигерия компенсирует недовыполнение сделки ОПЕК+

Нигерия компенсирует недовыполнение сделки ОПЕК+
Нигерия обязуется компенсировать недовыполнение своих обязательств в рамках сделки ОПЕК+ по маю-июню в период с июля по сентябрь, заявило министерство нефти страны.


"Нигерия подтверждает свои обязательства в рамках существующего соглашения, подписывается под концепцией компенсации странами, которые не могут в мае-июне добиться полного выполнения обязательств (на 100%), с тем чтобы компенсировать это в июле, августе и сентябре", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном на его официальной странице в Twitter.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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