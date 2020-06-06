ОПЕК согласовала продление действующего уровня сокращения добычи до конца июля

Алексей Вольцев

Страны ОПЕК на заседании в субботу согласовали продления текущего уровня сокращения добычи нефти на один месяц, следует из проекта итогового коммюнике. Об этом пишет ТАСС.

«Продление первого этапа сокращения добычи, согласованного на май и июнь 2020 года, еще на один месяц, до конца июля 2020 года», — сказано в проекте документа.

Кроме того, странам, которые не выполнили на 100 процентов условия утверждённого в апреле плана, будет предписано полностью выполнить свои обязательства в течение июля — сентября.

Совокупно все участники ОПЕК сокращают добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки в течение мая — июня.