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ОПЕК согласовала продление действующего уровня сокращения добычи до конца июля

ОПЕК согласовала продление действующего уровня сокращения добычи до конца июля

Страны ОПЕК на заседании в субботу согласовали продления текущего уровня сокращения добычи нефти на один месяц, следует из проекта итогового коммюнике. Об этом пишет ТАСС.

«Продление первого этапа сокращения добычи, согласованного на май и июнь 2020 года, еще на один месяц, до конца июля 2020 года», — сказано в проекте документа.

Кроме того, странам, которые не выполнили на 100 процентов условия утверждённого в апреле плана, будет предписано полностью выполнить свои обязательства в течение июля — сентября.

Совокупно все участники ОПЕК сокращают добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки в течение мая — июня.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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