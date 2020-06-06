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ОПЕК+ в субботу решит, на какой срок продлить сокращение добычи

ОПЕК+ в субботу решит, на какой срок продлить сокращение добычи
Страны соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ в субботу проведут свое первое с начала действия новых договоренностей министерское заседание, и хотя ранее предполагалось, что коррекция сделки будет рассматриваться в декабре, уже 6 июня министры собираются поднять этот вопрос в рамках запланированной видеоконференции.

С начала мая вступило в силу новое соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+ на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса, снижения цен на нефть и падения спроса на нефть с более чем 100 миллионов баррелей в сутки до 70-80 миллионов баррелей в сутки.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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