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Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 6 июня

Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 6 июняФото: Мурад Оруджев / РИА Новости

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру понедельника 6 июня превысило 6,73 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

По информации проекта, в мире заражен 6 734 591 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил 99,6 тысячи. За весь период пандемии скончались 394 887 пациентов, 2,75 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (1,9 миллиона зараженных). На второй строчке находится Бразилия (614,9 тысячи человек), Россия (449,3 тысячи) оказалась на третьем месте рейтинга. Также в пятерке остались Великобритания (284,7 тысячи) и Испания (241 тысяча).

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 109 143 человека. При этом в европейских странах у лидеров антирейтинга уровень смертности превышает 10 процентов.

В России за последние сутки выявлено 8726 инфицированных. Всего в стране за время эпидемии зафиксировано 449 834 случая заражения коронавирусом. Выздоровели более 212 тысяч человек, 5528 пациентов умерли. С начала эпидемии в стране было сделано более 12 миллионов тестов на коронавирус.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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