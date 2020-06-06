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Отряд борьбы с жестокостью полиции появится в США: события ночи 6 июня

Отряд борьбы с жестокостью полиции появится в США: события ночи 6 июня

В США движение против полицейской жестокости и расовой дискриминации Black Lives Matter (BLM, «Жизнь черных имеет значение») намеревается создать свой отряд вооруженных «миротворцев», которые будут открыто носить оружие в штатах, позволяющих это. Ранее мэр Вашингтона Мюриэл Боузер решила переименовать часть ведущей к Белому дому улицы в честь движения Black Lives Matter.

С момента введения в Москве новых правил с 1 июня ситуация в столице по коронавирусу пока только улучшается — стало меньше вновь заболевших, а также умерших после заражения Covid-19. Об этом рассказал мэр Сергей Собянин, анонсировав «радикальные решения» по снятию ограничений в городе.

«Норникель» возьмет на себя все затраты по ликвидации последствий разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске. предварительно речь идет о затратах в 10 млрд рублей или более. Об этом глава «Норникеля» Владимир Потанин доложил президенту Владимиру Путину. Бизнесмен рассчитывает, что принимаемые меры позволят вернуть экосистему территории в прежнее состояние.

Президент России Владимир Путин, как и ожидалось, вывел Ростуризм из подчинения Минэкономразвития. Теперь ведомство Зарины Догузовой подчиняется напрямую кабинету министров страны.

Чехия получит адекватный ответ на высылку российских дипломатов, которую в Москве расценили, как провокацию. Об этом заявили в МИД России. Там считают также, что чешская сторона «поступила непорядочно и недостойно, пойдя на этот недружественный шаг».

Бразилия в будущем может последовать примеру США и прекратить отношения со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), заявил президент Бразилии Жаир Болсонару.

Неосторожное обращение с огнем могло стать причиной пожара в жилом доме в Иркутской области, в котором погибли четыре ребенка и их отец. Как сообщил источник, семья была социально проблемной. Родители злоупотребляли алкоголем и жили на социальные выплаты, положенные детям.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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