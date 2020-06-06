Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » "Первые ласточки": нарушителям ПДД начали вручать "письма счастья" (видео)

"Первые ласточки": нарушителям ПДД начали вручать "письма счастья" (видео)

"Первые ласточки": нарушителям ПДД начали вручать "письма счастья" (видео)

Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

В Украине 1 июня полноценно заработала система автофиксации нарушений ПДД, и за 5 дней камеры зафиксировали первых нарушителей, превышающих допустимую скорость, а патрульные полицейские вместе с почтальонами «Укрпочты» вручили постановления.

Заместитель главы МВД Антон Геращенко опубликовал соответствующее видео в Facebook. На кадрах показано вручение постановлений о превышении скорости двум нарушителям.


В первом случае водитель проехал со скоростью 102 км/ч, а во втором — 129 км/ч. При этом разрешенная скорость составляет 50 км/ч.

«По указанным адресам регистрации проживали их родственники, которые и расписались о получении писем-уведомлений об административном правонарушении», — рассказал замминистра.

Также он отметил, что во втором случае нарушитель знал о своем «переборе» — мужчина проверил себя на сайте и успел заплатить штраф через Сервис проверки административных правонарушений в области безопасности дорожного движения зафиксированных в автоматическом режиме (bdr.mvs.gov.ua).

«Вот так, шаг за шагом, мы будем наводить порядок на украинских дорогах!» — пообещал Геращенко.

Как писали «ФАКТЫ», после того, как с 1 июня в Украине заработала система автоматической фиксации превышения скоростного режима водителями, в МВД фиксируют снижение количества нарушений ПДД.

7 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

В российской соцсети раскрыли эмоции при просмотре фото из отпуска
В российской соцсети раскрыли эмоции при просмотре фото из отпуска
Мужчину, угрожавшего взорвать мост в Киеве, поместили в психбольницу
Мужчину, угрожавшего взорвать мост в Киеве, поместили в психбольницу
Нигерия компенсирует недовыполнение сделки ОПЕК+
Нигерия компенсирует недовыполнение сделки ОПЕК+
Более 65 тысяч москвичей подали заявки на онлайн-голосование по поправкам
Более 65 тысяч москвичей подали заявки на онлайн-голосование по
Теперь их будет пять. В России образован новый военный округ
Теперь их будет пять. В России образован новый военный округ
Названы время и место прощания с актером Михаилом Кокшеновым
Названы время и место прощания с актером Михаилом Кокшеновым
В столице Латвии провели акцию в поддержку американских чернокожих
В столице Латвии провели акцию в поддержку американских чернокожих
Бодишейминг, сексизм, лукизм и нотки расизма: 9 вещей из "Секса в большом городе", за которые сериал осудили бы в 2020-м
Бодишейминг, сексизм, лукизм и нотки расизма: 9 вещей из "Секса в
Археологи приблизились к разгадке происхождения свитков Мертвого моря
Археологи приблизились к разгадке происхождения свитков Мертвого моря
Троицкая родительская суббота 6 июня: что можно делать и что нельзя
Троицкая родительская суббота 6 июня: что можно делать и что нельзя
Первое место Британии по числу смертей от коронавируса объяснили
Первое место Британии по числу смертей от коронавируса объяснили
Жена Робби Уильямса заявила о нежелании скрывать от детей его «распутное» прошлое
Жена Робби Уильямса заявила о нежелании скрывать от детей его

Топ на сегодня

Трамп: У США есть 2 млн доз вакцины от Covid-19, но их еще нужно проверить
Трамп: У США есть 2 млн доз вакцины от Covid-19, но их еще нужно
В Афганистане простились с теологом Ниязи, погибшим при теракте в мечети
В Афганистане простились с теологом Ниязи, погибшим при теракте
Дочь Пескова дала оценку действиям России во время пандемии
Дочь Пескова дала оценку действиям России во время пандемии
"Молодежка ОНФ" в Северной Осетии помогает устранять последствия урагана
"Молодежка ОНФ" в Северной Осетии помогает устранять последствия
В Россотрудничестве рассказали о высланных из Чехии дипломатах
В Россотрудничестве рассказали о высланных из Чехии дипломатах

Еще по теме

С 1 июня в Украине запускают систему видеофиксации нарушений ПДД: что важно знать
В первый день работы камер на дорогах в Киеве зафиксировали более 35 тысяч нарушений ПДД
Опубликовано видео наезда на пешеходов в Харькове
Дорожная камера зафиксировала сверхзвуковую скорость автомобиля в Орле