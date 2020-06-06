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Первый пошел. В Литву прибыл первый танкер с нефтью из США для Белоруссии

Первый пошел. В Литву прибыл первый танкер с нефтью из США для Белоруссии
Первый танкер с американской нефтью для Белоруссии прибыл в порт Клайпеды в Литве, сообщило РИА Новости со ссылкой на комментарий пресс-секретаря белорусского госконцерна "Белнефтехим" Александра Тищенко.

Тищенко ранее заявлял, что страна существенно обновила "партнерский пул, в котором к российским компаниям добавились поставщики из Азербайджана, Норвегии и Саудовской Аравии".

"В порт Клайпеды 5 июня в 23 часа прибыл и стал под разгрузку танкер с 77 тысячами тонн американской нефти сорта Bakken. Далее нефть будет направлена по железной дороге на Новополоцкий НПЗ", – говорится в комментарии.

Тищенко отметил, что для Белоруссии это двенадцатая танкерная поставка в этом году от поставщиков, альтернативных российским, причем общий объем поставленной нефти уже превысил один миллион тонн.


сообщало, что первая партия саудовской нефти прибыла в Белоруссию.
# Экономика
По материалам: ria.ru

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