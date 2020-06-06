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ПФР предупредил граждан о новых схемах мошенничества

ПФР предупредил граждан о новых схемах мошенничества

В Пенсионном фонде России (ПФР) констатировали резкий рост числа обращений граждан за перерасчетом пенсий, который им навязывают недобросовестные юридические организации.

Об этом говорится на сайте Главного управления региональной безопасности Московской области.

«В последнее время резко увеличилось количество обращений граждан о перерасчёте пенсий, при этом средняя сумма перерасчёта составила порядка 50 рублей. При проведении опросов граждан было установлено, что услуги фактически навязаны недобросовестными юридическими организациями», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что при столь незначительной сумме перерасчета компании взимали плату за подготовку и юридическое сопровождение заявления от 20 до 900 тыс. рублей.

В рамках еще одной схемы «развода», мошенники часто представляются сотрудниками ПФР и рассказывают пожилым людям о положенной им денежной выплате, предлагая указать номер счета для перечисления денег.

Также часть мошенников рассылает смс-сообщения с сайта, который маскируется под портал Госуслуг. В них также ведется речь о компенсации и предлагается ввести данные банковской карты или перевести деньги на сторонний счет, якобы за уплату госпошлины за будущую компенсацию.

Пенсионный фонд и правоохранительные органы предостерегают об опасности подобных рассылок, которые могут содержать ложную информацию и ссылки на зараженные вирусом сайты.

В ведомстве напоминают, что сотрудники фонда никогда не запрашивают персональные данные по телефону. Все необходимые данные для начисления пенсий и других выплат у них уже имеются.

Ранее ИА Newstes сообщало, что в России с 1 августа увеличатся накопительные пенсии. При этом перерасчет пройдет без дополнительных заявлений со стороны получателей пенсий.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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