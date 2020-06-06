ПФР предупредил граждан о новых схемах мошенничества
В Пенсионном фонде России (ПФР) констатировали резкий рост числа обращений граждан за перерасчетом пенсий, который им навязывают недобросовестные юридические организации.
Об этом говорится на сайте Главного управления региональной безопасности Московской области.
В ведомстве отметили, что при столь незначительной сумме перерасчета компании взимали плату за подготовку и юридическое сопровождение заявления от 20 до 900 тыс. рублей.
В рамках еще одной схемы «развода», мошенники часто представляются сотрудниками ПФР и рассказывают пожилым людям о положенной им денежной выплате, предлагая указать номер счета для перечисления денег.
Также часть мошенников рассылает смс-сообщения с сайта, который маскируется под портал Госуслуг. В них также ведется речь о компенсации и предлагается ввести данные банковской карты или перевести деньги на сторонний счет, якобы за уплату госпошлины за будущую компенсацию.
Пенсионный фонд и правоохранительные органы предостерегают об опасности подобных рассылок, которые могут содержать ложную информацию и ссылки на зараженные вирусом сайты.
В ведомстве напоминают, что сотрудники фонда никогда не запрашивают персональные данные по телефону. Все необходимые данные для начисления пенсий и других выплат у них уже имеются.
Ранее ИА Newstes сообщало, что в России с 1 августа увеличатся накопительные пенсии. При этом перерасчет пройдет без дополнительных заявлений со стороны получателей пенсий.