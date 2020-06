Победитель "Евровидения-2009" Александр Рыбак рассказал об 11-летней борьбе с зависимостью от антидепрессантов

В сети обсуждают признание 34-летнего норвежского певца Александра Рыбака о психических проблемах и многолетней медикаментозной зависимости. В фейсбуке артист, одержавший победу в музыкальном конкурсе "Евровидение-2009" в Москве, написал, что долго держал в тайне один факт о себе — 11-летнюю зависимость от снотворных и антидепрессантов.Сначала все было хорошо, но в итоге моя жизнь едва не рухнула. В январе этого года я начал проходить курс реабилитации. С помощью врачей постепенно прихожу в порядок. В последние годы таблетки сделали меня слабым, напуганным, злым. Они повлияли не только на мозг, но и на мышцы, желудок и общее состояние организма. Эта зависимость испортила мои отношения с людьми, но самое главное — она почти уничтожила мою волю к жизни. Знаю, что есть немало людей, которые борются с подобным, поэтому в течение следующих недель я поделюсь своим опытом. Буду рад, если кому-то он поможет,— написал Александр в соцсети.





Александр Рыбак





В комментариях к его посту многие люди опубликовали слова поддержки. Вскоре артист поблагодарил их и объявил о выходе двух своих новых песен, работа над которыми, по словам Рыбака, была частью его терапии. Песня Give Me Rain — об избавлении от психического расстройства. My Whole World — об исцелении разбитого сердца,— пояснил он.

