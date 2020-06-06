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Поддержку культурной отрасли включили в план восстановления экономики

Поддержку культурной отрасли включили в план восстановления экономики
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что мероприятия по поддержке культурной отрасли включены в план восстановления экономики России после коронавируса.

"Правительство ряд мер на поддержку отрасли действительно приняло, и коллеги знают об этом. И внесены были в перечень отраслей, которые пострадали, творческая деятельность, ОКВЭДы вошли, и в перечень системообразующих предприятий. И, действительно, по вашему поручению мы включили мероприятия по поддержке отрасли в общенациональный план, который сейчас готовится, и все, что сегодня упоминалось, мы рассмотрим, оценим эффект и дадим необходимые поручения, чтобы это было выполнено. Понимаем важность культуры", - заявил он в субботу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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