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Польша попросила США поскорее ввести войска на свою территорию

Польша попросила США поскорее ввести войска на свою территорию

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что надеется на скорейшее введение в страну войск Соединенных Штатов.

Как передает Reuters, Варшава уповает на то, что на польскую территорию будут передислоцирована та часть военного контингента США, которую президент Дональд Трамп решил вывести из Германии.

«Я очень надеюсь, что в результате многочисленных переговоров, которые мы провели, часть войск, которые сегодня выводятся Соединенными Штатами из Германии, прибудут в Польше как можно скорее», — сказал Моравецкий.

Вместе с тем глава польского правительства уточнил, что сейчас данное решение «находится на стороне США».

О решении Вашингтона уменьшить американский контингент в Германии стало известно 6 июня. При этом в Белом доме отрицают тот факт, что на данный шаг Дональд Трамп пошел из-за напряженности с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Но «злые языки» в СМИ утверждают, что такая напряженность все же имеет место. Она возникла на фоне грядущего саммита «Большой семерки», который запланирован на конец июня, и куда лидер США хочет пригласить Россию.

По официальным данным Пентагона, в настоящее время в Германии находится около 34 500 военнослужащих. По предварительной информации вывести из ФРГ планируется 9 500 военных США.

Ранее ИА Newstes сообщало, что Польша постепенно превращается в главный стратегический плацдарм НАТО для противостояния с Россией.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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