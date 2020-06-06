Помпео сравнил Китай с фашистской Германией из-за ситуации с Гонконгом

Влада Некрасова

Госсекретарь США Майк Помпео сравнил то, как КНР действует в отношении Гонконга, с тем, как нарушала обещания, данные европейцам, фашистская Германия.

"Безусловно, тот случай, когда Коммунистическая партия Китая нарушила обещания по своему договору с Великобританией и решила отказать гонконгскому народу в обещанных свободах, похоже на некоторые из обещаний, которые были нарушены в те времена, когда Германия выступала против остальной Европы", - сказал Помпео в интервью The Daily Caller (текст беседы распространила пресс-служба Госдепа).