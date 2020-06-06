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Просроченные займы россиян стали чаще продавать коллекторам

Просроченные займы россиян стали чаще продавать коллекторамФото: Максим Блинов / РИА Новости

Микрофинансовые компании в мае стали чаще продавать просроченные займы россиян коллекторам. Такое предположение содержится в исследовании Центробанка, внимание на которое обратило принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Уточняется, что в начале мая, после завершения нерабочего месяца из-за пандемии коронавируса, портфель выданных займов у микрофинансовых организаций сжался на пять процентов. Такое резкое сокращение могло произойти из-за продажи просроченных долгов коллекторам, указывает регулятор.

Рост продаж проблемной задолженности является естественным, считает президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев. «Всегда после периода затишья можно ожидать всплеска активности. В первые недели коронакризиса все занимались «горячими» текущими проблемами и лишь после этого вернулись к обычной практике», — приводит РБК его слова.

В конце мая стало известно, что объем просроченных кредитов микрофинансовых организаций по итогам апреля вырос до 51,3 миллиарда рублей, или 34,3 процента от всей задолженности. Если смотреть на количество микрозаймов, то возвращать их перестала почти половина россиян — 40,7 процента. На первое апреля доля составляла 38 процентов, а на 1 марта — 35,9 процента.

Ранее, в марте, Мехтиев перечислил причины просрочки по кредитам россиянами. Так, более половины жителей оказываются не в состоянии выплатить долги из-за финансовых трудностей. Также к причинам просрочки относятся падение уровня доходов, невозможность справиться с кредитной нагрузкой, потеря работы, недостаток свободных средств из-за роста цен, семейные обстоятельства. Некоторые заемщики ссылаются на то, что не смогли рассчитать свои финансовые возможности, поэтому им не хватает денег на выплату.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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