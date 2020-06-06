"Пушкинский диктант" в шестой раз пройдет по всему миру

Лидия Мартынова

Международная просветительская акция "Пушкинский диктант" в шестой раз пройдет в день рождения поэта 6 июня, но впервые – онлайн, сообщают организаторы.

Международный день русского языка отмечается 6 июня в день рождения поэта Александра Сергеевича Пушкина. Русский язык является одним из официальных языков ООН, поэтому звучит в ходе мероприятий в организации наравне с английским, китайским, французским, арабским и испанским.

"Шестого июня 2020 года в шестой раз по всему миру пройдет просветительская акция "Пушкинский диктант", направленная на популяризацию русской литературы, русского языка, чтения и культуры России, путем привлечения внимания широких слоев населения к феномену жизни и творчества Александра Сергеевича Пушкина", - сообщают организаторы акции на своем сайте.

Уточняется, что для участия необходимо зарегистрироваться на сайте акции в качестве участника или организатора, но также возможно участие без регистрации.