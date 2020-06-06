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Пушков поспорил с Макфолом из-за беспорядков в США

Пушков поспорил с Макфолом из-за беспорядков в США
Сенатор Алексей Пушков упрекнул Вашингтон в поддержке террористов в ответ на заявления экс-посла США в Москве Майкла Макфола.

Ранее дипломат ретвитнул видео, в котором группа вооруженных мужчин в форме и полицейской защите без опознавательных знаков не пускает демонстрантов к Белому дому. В своем комментарии Макфол призвал президента Дональда Трампа остановить это, поскольку подобные действия, по его словам, подрывают возможное правовое урегулирование ситуации.

"Это неправильно. Владимир Путин отправляет "маленьких зеленых человечков" чтобы аннексировать и оккупировать территории. Мы так не делаем", — написал экс-дипломат в соцсети.


Ираке. Убиваете, принося хаос и рынки рабов, как в Ливии. Несете беспокойство в регионы, порождая таких террористов, как ИГ*. Поддерживаете джихадистов в борьбе с законным правительством, как в Сирии. И вы все еще говорите о России?" — написал парламентарий.

Во многих американских городах прокатилась волна протестов и беспорядков из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицией. На видео можно заметить, как сотрудник правоохранительных органов наваливается коленом на шею мужчины. Задержанный несколько раз говорит его, что ему нечем дышать, после чего теряет сознание. Полицейских впоследствии уволили, одного из них обвинили в убийстве, троих — в пособничестве убийству.

# В мире
По материалам: ria.ru

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