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Пушков спрогнозировал развитие ситуации с беспорядками в США

Пушков спрогнозировал развитие ситуации с беспорядками в США
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в беседе с "Парламентской газетой" оценил шансы развития событий в США.

С конца мая во многих крупных городах США проходят акции протеста и беспорядки в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. Одного из полицейских, который на протяжении нескольких минут наваливался коленом на шею Флойда, обвинили в убийстве, трех других — в пособничестве убийству.

По мнению сенатора, ситуация стабилизируется еще до выборов президента в этом году. Однако на этот раз подозреваемых правоохранителей не удастся "отмазать" от ответственности за гибель Флойда, а процесс над ними будет жестким и, вероятно, показательным, считает парламентарий.


"В США этническая "бомба" взрывается регулярно. Поэтому не думаю, что мы находимся на пороге американской социальной революции. На мой взгляд, протесты начнут успокаиваться — мародеров обуздают, хулиганов посадят, и общая ситуация стабилизируется ещё задолго до президентских выборов 2020 года", — сказал Пушков.

# Россия
По материалам: ria.ru

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