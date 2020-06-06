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Путин анонсировал корректировки в нацпроекты, в том числе по культуре

Путин анонсировал корректировки в нацпроекты, в том числе по культуре
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в плане восстановления экономики надо учесть вопросы деятельности культуры, а в нацпроекты будут вноситься корректировки.

"Культура вошла в перечень отраслей, которые получили дополнительные меры государственной поддержки. Сейчас мы постепенно возвращаемся к привычной нормальной жизни, идет доработка национального плана восстановления экономики и социальной сферы. Обязательно нужно учесть в нем и вопросы деятельности учреждений культуры. Подчеркну, что такой план принимается как для решения текущих задач, так и на перспективу, с учетом наших долгосрочных целый развития", - сказал Путин на встрече с деятелями культуры в субботу.

# Политика
По материалам: ria.ru

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