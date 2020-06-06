Путин передал Ростуризм в ведение правительства

Влада Некрасова

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) передано из ведения Министерства экономического развития под прямое руководство правительства России. Указ президента Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.

Также Ростуризму переданы функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере туризма и туристской деятельности в стране, а также по ведению государственного надзора за деятельностью туроператоров и объединения туроператоров в сфере выездного туризма.

Указ вступает в силу со дня подписания.

Ростуризм был создан в 2004 году. В 2018 году он был передан из ведения Минкультуры в ведение Минэкономразвития.