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Путин призвал оперативно утвердить меры поддержки концертной и экскурсионной деятельности

Путин призвал оперативно утвердить меры поддержки концертной и экскурсионной деятельности

Необходимо оперативно утвердить постановление кабмина по мерам поддержки концертных и экскурсионных организаций, чтобы они сохранили финансовую устойчивость, заявил президент Владимир Путин на видеоконференции с деятелями культуры. Об этом сообщает РИА «Новости».

Президент напомнил, что некоторое время назад поручил правительству разработать пакет мер, чтобы поддержать организации, которые занимаются концертной, экскурсионной деятельностью, «чтобы… у них не было неисполненных обязательств перед зрителями и посетителями».

«Постановление подготовлено, сейчас министр (культуры Ольга Любимова — ред.) тоже об этом вскользь упомянула. Я прошу его оперативно оформить», — сказал глава государства.

Ранее он поручил учесть потребности учреждений культуры в национальном плане восстановления экономики и соцсферы, который сейчас находится в доработке.

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По материалам: pnp.ru

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