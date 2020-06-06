Путин призвал оперативно утвердить меры поддержки концертной и экскурсионной деятельности

Анастасия Иванова

Необходимо оперативно утвердить постановление кабмина по мерам поддержки концертных и экскурсионных организаций, чтобы они сохранили финансовую устойчивость, заявил президент Владимир Путин на видеоконференции с деятелями культуры. Об этом сообщает РИА «Новости».

Президент напомнил, что некоторое время назад поручил правительству разработать пакет мер, чтобы поддержать организации, которые занимаются концертной, экскурсионной деятельностью, «чтобы… у них не было неисполненных обязательств перед зрителями и посетителями».

«Постановление подготовлено, сейчас министр (культуры Ольга Любимова — ред.) тоже об этом вскользь упомянула. Я прошу его оперативно оформить», — сказал глава государства.

Ранее он поручил учесть потребности учреждений культуры в национальном плане восстановления экономики и соцсферы, который сейчас находится в доработке.