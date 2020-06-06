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Путин: прошедшие месяцы показали жизнеспособность культуры в России

Путин: прошедшие месяцы показали жизнеспособность культуры в России
Сложности прошедших месяцев показали жизнеспособность и открытость к обществу культуры в России, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Прошедшие месяцы вновь показали, насколько жизнеспособна и открыта к обществу наша российская культура. Несмотря на сложности, учреждения культуры, их коллективы делали все возможное, чтобы поддержать людей", - сказал глава государства на встрече с деятелями культуры.

# Политика
По материалам: ria.ru

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