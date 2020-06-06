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Путин удивился словам главы Бурятии о стоимости библиотеки

Путин удивился словам главы Бурятии о стоимости библиотеки

Президент России Владимир Путин поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, который 6 июня на онлайн-встрече главы государства с деятелями культуры заявил, что строительство нового здания национальной библиотеки Бурятии обошлось в 615 млн рублей.

В ходе встречи Цыденов сообщил, что 6 июня в Улан-Удэ открывается новое здание национальной библиотеки.

«На возведение нового корпуса библиотеки и насыщение современным оборудованием благодаря вашей поддержке было выделено 615 млн рублей. Расширены площади», — рассказал чиновник.

Главу государства это заявление удивило.

«По моим данным, миллиард стоимость. Если вы говорите 600, то где 400 млн?» — поинтересовался президент.

В ответ Цыденов заявил, что 615 млн ушло на строительство нового объекта, однако еще предстоит реконструкция старого здания.

«Вы абсолютно точные цифры называете», — признал глава Бурятии.

Строительство нового корпуса национальной библиотеки, а также подземного книгохранилища и перехода к старому зданию велось с 2016 года в рамках федеральной целевой программы «Развитие культуры и туризма».

Библиотека была создана в 1881 году. В ее фондах насчитывается 1,3 млн книг, документов, аудио- и видеоматериалов, в их числе памятники письменности Востока на старомонгольском языке, книги из собраний декабристов, сосланных на поселение в Забайкалье, и многие другие раритеты.

Ранее ИА Newstes сообщало, что на этой же встрече Владимир Путин призвал россиян выходить из карантина осознанно и спокойно, на как можно быстрее.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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