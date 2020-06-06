Путин заявил, что на продвижение русской культуры денег хватит
Сегодня, 15:28 Анастасия Иванова
На продвижение русской культуры денег хватит, несмотря на падение цен на нефть, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается вашего замечания, что это недорого, ну, я думаю, что на то, что вы предлагаете, на продвижение русской культуры и русского языка - наследие Пушкина, денег у нас хватит, несмотря на падение цен на нефть. Тем более, что эти цены уже повышаются", - сказал Путин, отвечая поэту, драматургу, переводчику произведений Александра Пушкина Джону Генри Лоуэнфельду на встрече с деятелями культуры.
По материалам: ria.ru