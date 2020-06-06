Путин заявил, что на продвижение русской культуры денег хватит

Анастасия Иванова

На продвижение русской культуры денег хватит, несмотря на падение цен на нефть, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Что касается вашего замечания, что это недорого, ну, я думаю, что на то, что вы предлагаете, на продвижение русской культуры и русского языка - наследие Пушкина, денег у нас хватит, несмотря на падение цен на нефть. Тем более, что эти цены уже повышаются", - сказал Путин, отвечая поэту, драматургу, переводчику произведений Александра Пушкина Джону Генри Лоуэнфельду на встрече с деятелями культуры.