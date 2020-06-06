Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Путин заявил, что на продвижение русской культуры денег хватит

Путин заявил, что на продвижение русской культуры денег хватит
На продвижение русской культуры денег хватит, несмотря на падение цен на нефть, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Что касается вашего замечания, что это недорого, ну, я думаю, что на то, что вы предлагаете, на продвижение русской культуры и русского языка - наследие Пушкина, денег у нас хватит, несмотря на падение цен на нефть. Тем более, что эти цены уже повышаются", - сказал Путин, отвечая поэту, драматургу, переводчику произведений Александра Пушкина Джону Генри Лоуэнфельду на встрече с деятелями культуры.

# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Съемки сериала начались в Калининграде после выхода группы с самоизоляции
Съемки сериала начались в Калининграде после выхода группы с
Россиянам вернут деньги за билеты на отмененные концерты и спектакли
Россиянам вернут деньги за билеты на отмененные концерты и спектакли
6893 кировских медика в мае получили выплаты за лечение пациентов с COVID-19
6893 кировских медика в мае получили выплаты за лечение пациентов с
Глава СВР России назвал провокацией высылку наших дипломатов из Праги
Глава СВР России назвал провокацией высылку наших дипломатов из Праги
СМИ: Байден набрал голоса делегатов для выдвижения в президенты США
СМИ: Байден набрал голоса делегатов для выдвижения в президенты США
Россиян предупредили о переменчивом лете
Россиян предупредили о переменчивом лете
Стало известно о планах США ввести санкции против десятков танкеров
Стало известно о планах США ввести санкции против десятков танкеров
Путин заявил, что на продвижение русской культуры денег хватит
Путин заявил, что на продвижение русской культуры денег хватит
Газпромбанк не будет вводить комиссию за переводы клиентам других банков
Газпромбанк не будет вводить комиссию за переводы клиентам других
Польша попросила США поскорее ввести войска на свою территорию
Польша попросила США поскорее ввести войска на свою территорию
Германия захотела предотвратить аннексию Западного берега реки Иордан Израилем
Германия захотела предотвратить аннексию Западного берега реки Иордан
В США выявили более 24 тысяч новых случаев COVID-19
В США выявили более 24 тысяч новых случаев COVID-19

Топ на сегодня

Трамп: У США есть 2 млн доз вакцины от Covid-19, но их еще нужно проверить
Трамп: У США есть 2 млн доз вакцины от Covid-19, но их еще нужно
Дочь Пескова дала оценку действиям России во время пандемии
Дочь Пескова дала оценку действиям России во время пандемии
В Афганистане простились с теологом Ниязи, погибшим при теракте в мечети
В Афганистане простились с теологом Ниязи, погибшим при теракте
"Молодежка ОНФ" в Северной Осетии помогает устранять последствия урагана
"Молодежка ОНФ" в Северной Осетии помогает устранять последствия
МИД назвало провокацией высылку из Чехии российских дипломатов
МИД назвало провокацией высылку из Чехии российских дипломатов

Еще по теме

Мединский вручил паспорт РФ американскому пушкинисту Лоуэнфельду
Путин отметил роль Кустурицы в популяризации русской культуры
Путин оценил вклад фонда «Русский мир» в повышение авторитета России
Сенатор США рассказал, как выяснить причину популярности Путина