Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Раскрыта профессия с зарплатой в миллион рублей в месяц после пандемии

Раскрыта профессия с зарплатой в миллион рублей в месяц после пандемии

Раскрыта профессия с зарплатой в миллион рублей в месяц после пандемииФото: Justin Sullivan / Getty

Агенты по продаже элитной недвижимости смогут претендовать на зарплату в размере одного миллиона рублей в месяц после пандемии коронавируса. Такие данные раскрыла в беседе с «Ридусом» руководитель исследований hh.ru Мария Игнатова.

По ее словам, остальные позиции с подобным уровнем зарплат относятся к профессии управленца.

«Средние предлагаемые зарплаты "выше рынка" сейчас сохраняются в сфере добычи сырья, IT, строительства», — добавила Игнатова. «Ридус» также напоминает, что в топ-5 рейтинга российских регионов сейчас входят Чукотка, НАО, Якутия, Москва и Магаданская область.

Во время пандемии коронавируса, по данным hh.ru, резко выросли зарплаты упаковщиков, поваров и разнорабочих, а также представителей таких профессий, как слесарь-ремонтник, комплектовщик, укладчик-комплектовщик и грузчик. Растет не только средняя зарплата работников данных сфер, но и число вакансий.

Что будет с экономикой и обществом после победы над смертельным вирусом
# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

США готовы помочь России в ликвидации разлива нефтепродуктов в Норильске
США готовы помочь России в ликвидации разлива нефтепродуктов в
Маховик времени: от похорон брендов до чтений с Рудковской — куда ходили Лопырева, Цейтлина, Бондарчук и другие в 2009 году
Маховик времени: от похорон брендов до чтений с Рудковской — куда
Путин анонсировал корректировки в нацпроекты, в том числе по культуре
Путин анонсировал корректировки в нацпроекты, в том числе по культуре
Раскрыта профессия с зарплатой в миллион рублей в месяц после пандемии
Раскрыта профессия с зарплатой в миллион рублей в месяц после пандемии
Путин удивился словам главы Бурятии о стоимости библиотеки
Путин удивился словам главы Бурятии о стоимости библиотеки
Уже более 65 тысяч москвичей подали заявки на участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию
Уже более 65 тысяч москвичей подали заявки на участие в электронном
Собчак «поддержала» протесты в США песней «Убили негра»
Собчак «поддержала» протесты в США песней «Убили негра»
Сделке быть. ОПЕК продлевает сокращение добычи нефти до конца июля
Сделке быть. ОПЕК продлевает сокращение добычи нефти до конца июля
Умерла актриса из сериала «Друзья» Мэри Пэт Глисон
Умерла актриса из сериала «Друзья» Мэри Пэт Глисон
«Заговор» против больного Пашиняна: критику Царукяна приравняли к госизмене
«Заговор» против больного Пашиняна: критику Царукяна приравняли
Власть навязывает Грузии роль «козла отпущения» — Гурам Николаишвили
Власть навязывает Грузии роль «козла отпущения» — Гурам Николаишвили
В России ответили на обвинения в поддержке беспорядков в США
В России ответили на обвинения в поддержке беспорядков в США

Топ на сегодня

Трамп: У США есть 2 млн доз вакцины от Covid-19, но их еще нужно проверить
Трамп: У США есть 2 млн доз вакцины от Covid-19, но их еще нужно
Дочь Пескова дала оценку действиям России во время пандемии
Дочь Пескова дала оценку действиям России во время пандемии
Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в российских регионах
Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в российских регионах
МИД назвало провокацией высылку из Чехии российских дипломатов
МИД назвало провокацией высылку из Чехии российских дипломатов
"Молодежка ОНФ" в Северной Осетии помогает устранять последствия урагана
"Молодежка ОНФ" в Северной Осетии помогает устранять последствия

Еще по теме

Роструд назвал сферы с зарплатой выше 80 тысяч рублей
Подсчитано число россиян с зарплатой больше миллиона рублей
Названы самые выгодные по зарплатам станции метро
Названы регионы России с самыми низкими и с самыми высокими зарплатами