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Раскрыты подробности смерти Кокшенова

Раскрыты подробности смерти КокшеноваФото: Олег Минеев / РИА НовостиПродолжение: Жена Кокшенова рассказала о его смерти

Советский и российский актер Михаил Кокшенов умер в лечебном центре в Подмосковье. Подробности смерти народного артиста в пятницу, 5 июня, раскрыл Telegram-канал Mash.

Причина смерти пока не уточняется. Кокшенову было 83 года.

О смерти артиста ранее в пятницу в соцсетях сообщила поэтесса Любовь Воропаева. Она не раскрыла подробностей произошедшего.

Кокшенов известен по таким картинам, как «Женя, Женечка и "катюша"», «Не может быть!», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Спортлото-82» и «На Дерибасовской хорошая погода». В 2002 году ему присвоили звание народного артиста России.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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