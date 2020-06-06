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Развенчан миф о пользе джина с тоником против малярии

Развенчан миф о пользе джина с тоником против малярииФото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Российский профессор-паразитолог Евгений Морозов развенчал миф о пользе джина с тоником для профилактики малярии. Об этом он рассказал в эфире программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1», передает РИА Новости.

По его мнению, это распространенное заблуждение — пить джин-тоник и размышлять, что такой способ поможет спастись от заражения малярией. Морозов отметил, что в напитке есть химический элемент, который понижает температуру и также обеззараживает ткани — хинин — но того количества очень мало. Он заявил, что надо выпить ведро тоника, чтобы появился минимальный эффект. «А джина столько лучше не пить», — отметил Морозов.

Чтобы вылечиться от смертельного заболевания, стоит обратиться к врачам, посоветовал профессор. Кроме того, Морозов назвал несколько симптомов малярии: «Подъем температуры, увеличение печени, селезенки, жар, озноб, сменяющие друг друга. И вот при смертельном виде малярии это, к сожалению, достаточно быстро заканчивается».

Уточняется, что ежегодно от малярии, которая передается человеку при укусах самками комаров, в мире умирают около 400-500 тысяч человек.

30 мая профессор РАН Кирилл Зыков назвал основную рекомендацию при лечении коронавируса. По словам эксперта, ни на одном из этапов не следует заниматься самолечением. «И не надо впадать в две крайности: первая — что коронавируса не существует, и вторая — мы все переболеем, кто выживет, тот выживет. Обе точки зрения неправильные», — отметил он.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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