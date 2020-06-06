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Россия ответила на призыв «убраться» с Ближнего Востока

Россия ответила на призыв «убраться» с Ближнего Востока

Российские военные находятся в Сирии по приглашению официального Дамаска, заявили в посольстве России в Вашингтоне в ответ на заявление заместителя Госсекретаря США Дэвида Шенкера о том, что России следует «убраться» с Ближнего Востока.

«В этой связи вопрос к г-ну Шенкеру: на каких основаниях находятся в этой стране (Сирии) США? Притом, что ни законные власти, ни СБ ООН не давали санкции на размещении там американских войск», — говорится в сообщении посольства.

Как уже сообщало ИА Newstes, ранее американский дипломат заявил, что на протяжении 45 лет «это было краеугольным камнем американской политики» — держать русских подальше от Ближнего Востока. По его словам, сейчас Россия играет «там деструктивную роль, и мы, прямо говоря, думаем, что они должны убираться оттуда».

# Политика
По материалам: eadaily.com

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