Россия ответила на призыв «убраться» с Ближнего Востока

Анастасия Иванова

Российские военные находятся в Сирии по приглашению официального Дамаска, заявили в посольстве России в Вашингтоне в ответ на заявление заместителя Госсекретаря США Дэвида Шенкера о том, что России следует «убраться» с Ближнего Востока.

«В этой связи вопрос к г-ну Шенкеру: на каких основаниях находятся в этой стране (Сирии) США? Притом, что ни законные власти, ни СБ ООН не давали санкции на размещении там американских войск», — говорится в сообщении посольства.

Как уже сообщало ИА Newstes, ранее американский дипломат заявил, что на протяжении 45 лет «это было краеугольным камнем американской политики» — держать русских подальше от Ближнего Востока. По его словам, сейчас Россия играет «там деструктивную роль, и мы, прямо говоря, думаем, что они должны убираться оттуда».