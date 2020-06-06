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Российский бензин захотели вытеснить из европейской страны

Российский бензин захотели вытеснить из европейской страныЕмил КараниколовФото: https://twitter.com/BGPermRepEU

Власти Болгарии захотели вытеснить российский бензин и создать национальную нефтяную компанию. Об этом объявил министр экономики европейской страны Эмиль Караниколов, которого цитирует SeeNews.

5 июня болгарский парламент принял поправки в закон о топливных резервах, позволяющий создать национальную нефтяную компанию, которая будет контролировать сеть автозаправочных станций.

«Все сводится к таможенным складам. Именно благодаря ним у независимых продавцов бензина появится возможность заходить в страну, и в результате у нас будет больше автозаправочных станций», — отметил Караниколов.

Доступ к таможенным складам при этом будут получать и другие компании, в том числе иностранные. Главной функцией новой структуры станет закупка нефти и нефтепродуктов для пополнения резервов.

В настоящее время одним из лидеров на болгарском рынке АЗС является российская частная нефтяная компания «Лукойл». Ей также принадлежит Бургасский нефтехимический завод и фотоэлектрическая станция в окрестностях Бургаса.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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