Ростуризм передан в прямое подчинение Правительству РФ

Вадим Карасев

Президент России Владимир Путин подписал указ "О совершенствовании государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности", согласно которому Ростуризм передаётся из ведения Минэкономразвития РФ под прямое руководство российского правительства.

Соответствующий документ 5 июня появился на официальном сайте правовой информации. В тексте указа сказано, что руководство деятельностью Федерального агентства по туризму устанавливается за правительством РФ.

Ростуризму переданы функции по выработке и реализации госполитики и нормативно-правовому регулированию в сфере туризма и туристской деятельности в РФ, а также по осуществлению государственного надзора за деятельностью туроператоров и объединения туроператоров в сфере выездного туризма.

Ростуризм был создан в 2004 году, с 14.09.2018 года находился в ведении Минэкономразвития России, сообщает ТАСС.

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