Ростуризм перешел в прямое подчинение правительству

Влада Некрасова

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Федерального агентства по туризму от министерства экономического развития в прямое подчинение правительству, агентству передаются функции надзора за туроператорами, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В сентябре 2018 года Ростуризм был передан от министерства культуры в ведение министерства экономического развития.