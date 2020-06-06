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Ростуризм перешел в прямое подчинение правительству

Ростуризм перешел в прямое подчинение правительству
Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Федерального агентства по туризму от министерства экономического развития в прямое подчинение правительству, агентству передаются функции надзора за туроператорами, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В сентябре 2018 года Ростуризм был передан от министерства культуры в ведение министерства экономического развития.

# Политика
По материалам: ria.ru

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