Ростуризм подчинили напрямую Правительству России

Лидия Мартынова

Федеральное агентство по туризму выведено из подчинения Минэкономразвития РФ и теперь подчинено непосредственно Правительству Российской Федерации. Это следует из опубликованного сегодня Указа Президента Российской Федерации от 05.06.2020 № 372.

Указ Президента Российской Федерации от 05.06.2020 № 372 «О совершенствовании государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности» сегодня опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Пункт первый указа устанавливает, что «руководство деятельностью Федерального агентства по туризму осуществляет правительство Российской Федерации». Напомним, до этого Ростуризм подчинялся Минэкономразвития РФ.

Таким образом, теперь Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) повысило свой статус и входит в список федеральных агентств, непосредственно подчиненных правительству РФ – в него также входят ФАС, Росреестр, Роспотребнадзор, ФМБА, Росрезерв, Ростехнадзор, Федеральное агентство по делам молодежи и Федеральное агентство по делам национальностей.

Согласно второму пункту документа, Ростуризму переданы «функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере туризма и туристской деятельности, по координации деятельности по реализации приоритетных направлений государственного регулирования туристской деятельности в Российской Федерации, а также по осуществлению государственного надзора за деятельностью туроператоров и объединения туроператоров в сфере выездного туризма».

«Туристическая отрасль приветствует это решение, считает его правильным и крайне важным для дальнейшего развития индустрии туризма в России. Указ знаменует еще большее признание государством значимости туристической отрасли для экономики страны», – так оценивают сегодняшнее решение Президента в АТОР.