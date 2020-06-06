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Сделке быть. ОПЕК продлевает сокращение добычи нефти до конца июля

Сделке быть. ОПЕК продлевает сокращение добычи нефти до конца июля
Участники сделки ОПЕК+ одобрили продление сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки до конца июля 2020 года, сообщает РИА Новости. "Продление условий по сокращению добычи в мае-июне на один месяц, до конца июля 2020 года", – говорится в проекте коммюнике ОПЕК+.

Министр энергетики РФ Александр Новак в ходе онлайн-заседания министерского комитета по мониторингу сделки ОПЕК+, проходящего в субботу, заявил, что сегодня как никогда важно стопроцентное выполнение сделки всеми участниками.

"Сегодня как никогда важно, на мой взгляд, 100% исполнение взятых на себя обязательств всеми странами-участницами", – сказал Новак.

Ожидается, что по итогам встречи участники сделки примут дальнейшие решения по соглашению ОПЕК+.


сообщило, что страны-участницы ОПЕК рассматривают два варианта продления соглашения о сокращении добычи нефти.
# Экономика
По материалам: ria.ru

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