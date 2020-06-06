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Съемки сериала начались в Калининграде после выхода группы с самоизоляции

Съемки сериала начались в Калининграде после выхода группы с самоизоляции
Съемки сериала начались в Калининграде после обязательной двухнедельной самоизоляции актеров и всей съемочной группы из-за распространения коронавируса, говорится в сообщении Фестивальной дирекции Калининградской области.

"В Калининграде начались съемки многосерийного фильма "Входите, закрыто!". Съемочная группа соблюдает все нормы техники безопасности, также они прошли 14-дневную самоизоляцию до начала съемок. Весь съемочный процесс выстроен согласно рекомендациям Роспотребнадзора по профилактике COVID-19 для работников киноиндустрий", - сообщили в дирекции.

Многосерийный фильм "Входите, закрыто!" расскажет о судьбе успешной женщины-предпринимателя. После того, как муж уходит от главной героини, она вынуждена переосмыслить жизненные ценности и взгляд на карьеру и на отношения с близкими. В сериале играют Ольга Ломоносова, Ольга Чудакова, Сергей Жарков, Иван Паршин, Игорь Гордин. Режиссер-постановщик фильма Сергей Борчуков.


"Основной локацией для фильма станет Калининград. Сочетание старой архитектуры и новых жилых районов города, природа и ландшафтные особенности как нельзя лучше подходят в качестве локаций при создании проекта", - добавили в дирекции.


Ожидается, что съемки продлятся до 15 июля.

С 20 апреля всем прибывающим в Калининградскую область через аэропорт Храброво необходимо соблюдать изоляцию на 14 дней со дня прибытия в регион: жителям региона, а также тем, кто с ними проживает, - в домашних условиях, проживающим в других субъектах РФ и тем, у кого нет своего жилья в регионе, - в обсерваторе. С 6 апреля РЖД временно отменила поезда между городами РФ и Калининградом, следующие транзитом через Белоруссию и Литву.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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