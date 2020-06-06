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СМИ: Байден набрал голоса делегатов для выдвижения в президенты США

СМИ: Байден набрал голоса делегатов для выдвижения в президенты США
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден набрал достаточное количество голосов для выдвижения своей кандидатуры, сообщает агентство Associated Press.

К настоящему времени Байден располагает поддержкой 1 993 делегатов при необходимом минимуме для официального выдвижения в 1 991. Бывший вице-президент США остается единственным представителем Демократической партии среди кандидатов в президенты после того, как из гонки вышел его последний конкурент Берни Сандерс.

Президентские выборы в США, а также в обе палаты конгресса пройдут 3 ноября. Действующий лидер страны Дональд Трамп от Республиканской партии намеревается баллотироваться на второй срок.


сообщало, что бывший вице-президент США Джо Байден в эфире телеканала CNN назвал Трампа "дураком", показывающим "ложную мужественность".
# Политика
По материалам: ria.ru

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