СМИ: Байден набрал голоса делегатов для выдвижения в президенты США
Сегодня, 15:56 Лидия Мартынова
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден набрал достаточное количество голосов для выдвижения своей кандидатуры, сообщает агентство Associated Press.
К настоящему времени Байден располагает поддержкой 1 993 делегатов при необходимом минимуме для официального выдвижения в 1 991. Бывший вице-президент США остается единственным представителем Демократической партии среди кандидатов в президенты после того, как из гонки вышел его последний конкурент Берни Сандерс.
Президентские выборы в США, а также в обе палаты конгресса пройдут 3 ноября. Действующий лидер страны Дональд Трамп от Республиканской партии намеревается баллотироваться на второй срок.
сообщало, что бывший вице-президент США Джо Байден в эфире телеканала CNN назвал Трампа "дураком", показывающим "ложную мужественность".
По материалам: ria.ru