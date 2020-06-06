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Собчак «поддержала» протесты в США песней «Убили негра»

Собчак «поддержала» протесты в США песней «Убили негра»Кадр: @xenia_sobchak

Телеведущая Ксения Собчак на своей странице в Instagram опубликовала шуточный видеоролик в поддержку американцев, вышедших на протесты после смерти Джорджа Флойда, с песней «Убили негра» группы «Запрещенные барабанщики».

«Миннеаполис, я с тобой. Смотреть со звуком», — говорится в подписи к видео. Также Собчак подписала ролик тегом #blacklivesmatter, который используют участники протестов.

Некоторые подписчики ведущей оценили шутку, однако многие пользователи обвинили Собчак в оскорбительном поведении и расизме.

Ранее Собчак осудила американцев, вышедших на протесты после смерти Флойда. По мнению телеведущей, любые протесты, аналогичные тем, которые начались в США, и революции проходят под лозунгом eat the rich («ешь богачей» — прим. «Ленты.ру»). При этом она отметила, что категорически выступает против расизма, жестокости полиции и любых форм дискриминации.

В десятках городов США уже несколько дней проходят акции протеста против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе чернокожего мужчины, пострадавшего в результате грубого ареста. В некоторых случаях протесты сопровождаются беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами.

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По материалам: lenta.ru

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