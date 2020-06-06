США объявили Венесуэлу «запретной» для танкерных перевозок — СМИ

Анастасия Иванова

Власти США готовятся ввести санкции в отношении судовладельцев, которые занимаются перевозкой нефти из Венесуэлы.

Как сообщил агентство Reuters со ссылкой на информированные источники, в поле зрения Вашингтона попали более 40 судов, которые объявлены «нарушителями».

«Введение санкций будет ясным сигналом для всех судовладельцев: считайте Венесуэлу запретной», — сказал один из неназванных собеседников агентства.

Согласно информации, полученной от источников Reuters, санкции могут коснуться 25 супертанкеров вместимостью до 2 млн баррелей нефти и 17 более мелких судов.

О части санкций может быть объявлено уже в ближайшее время, остальная часть может быть также введена в случае, если торговля с Венесуэлой не прекратится.

Несколькими месяцами ранее Bloomberg сообщил о тайных поставках нефти из Венесуэлы. По данным агентства, страна тайно экспортирует за рубеж миллионы баррелей нефти.

По информации агентства, венесуэльское сырье получает в том числе «Роснефть». Правда в российской компании эту информацию отрицают как явно абсурдную, но в США это никого не смущает.

Давно известно, что при вводе санкций Вашингтон руководствуется только собственными интересами и не утруждает себя сбором доказательств против «нарушителей».

Как сообщало ИА Newstes, ранее правительство Германии заявило, что отвергает санкции США, введенные против «Северного потока — 2».