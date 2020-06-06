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Стало известно о новых условиях сделки по нефти

Стало известно о новых условиях сделки по нефтиФото: Dado Ruvic / Reuters

Страны ОПЕК+ договорились о новых условиях сделки по нефти: стороны продлили действие текущих параметров по сокращению добычи сырья еще на месяц. Об этом сообщает Reuters.

Добыча сохранится на уровне 9,7 миллиона баррелей в сутки до конца июля. Отмечается, что страны ОПЕК, в том числе Ирак и Нигерия, пообещали выполнить свои обязательства по ограничениям. Они сократят добычу с июля по сентябрь, тем самым компенсировав несоблюдение квот в мае и июне.

Ранее в договоре было прописано, что с 1 июля ограничение снижается до 7,7 миллиона баррелей в сутки.

Ирак, Нигерия и Ангола с середины мая отказывались сокращать добычу либо наоборот, наращивали ее. Однако в июне России и Саудовской Аравии после недельных споров удалось договориться об условиях сокращения добычи нефти с этими странами.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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