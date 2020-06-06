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"Странное существо". Медведев резко раскритиковал главу СНБО Украины

"Странное существо". Медведев резко раскритиковал главу СНБО Украины
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал заявление главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о "развале России" "чушью" и призвал чиновника подумать о сохранении собственной страны.

Ранее Алексей Данилов в интервью "24 каналу" заявил, что Россия однозначно развалится "при нашей жизни".


"Не стоит обращать внимание на всякие глупости, которые раздаются на Украине по поводу нашей страны. Даже если эта антироссийская чушь озвучивается странным существом с русской фамилией из украинского совбеза", – написал Дмитрий Медведев в Facebook.

По его словам, Украине нужно задуматься о том, чтобы "как-то сохранить свою страну" и восстановить доверие разных групп людей на Украине, а также "наладить отношения с ЛНР и ДНР, а не разглагольствовать о судьбе нашего государства, которому больше тысячи лет".


сообщило, что на Украине вновь предрекли "развал" России.
# Политика
По материалам: ria.ru

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