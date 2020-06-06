Теперь их будет пять. В России образован новый военный округ
Сегодня, 12:56 Лидия Мартынова
Северный флот со следующего года станет самостоятельной военно-административной единицей.
Соответствующий указ президента РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Установить с 1 января 2021 года следующее военно-административное деление РФ... Северный флот – в административных границах Республики Коми, Архангельской и Мурманской областей, Ненецкого автономного округа" – говорится в документе.
Ранее в Минобороны отмечали, что новация позволит, в том числе, "усовершенствовать взаимодействие … при решении задач в области обороны на Арктическом стратегическом направлении".
сообщило, что корабли Северного флота начали следить за зашедшим в Баренцево море фрегатом ВМС Франции.
По материалам: ria.ru