Теперь их будет пять. В России образован новый военный округ

Лидия Мартынова

Северный флот со следующего года станет самостоятельной военно-административной единицей.

Соответствующий указ президента РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Установить с 1 января 2021 года следующее военно-административное деление РФ... Северный флот – в административных границах Республики Коми, Архангельской и Мурманской областей, Ненецкого автономного округа" – говорится в документе.

Ранее в Минобороны отмечали, что новация позволит, в том числе, "усовершенствовать взаимодействие … при решении задач в области обороны на Арктическом стратегическом направлении".

сообщило, что корабли Северного флота начали следить за зашедшим в Баренцево море фрегатом ВМС Франции.