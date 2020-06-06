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Теперь их будет пять. В России образован новый военный округ

Теперь их будет пять. В России образован новый военный округ
Северный флот со следующего года станет самостоятельной военно-административной единицей.

Соответствующий указ президента РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Установить с 1 января 2021 года следующее военно-административное деление РФ... Северный флот – в административных границах Республики Коми, Архангельской и Мурманской областей, Ненецкого автономного округа" – говорится в документе.

Ранее в Минобороны отмечали, что новация позволит, в том числе, "усовершенствовать взаимодействие … при решении задач в области обороны на Арктическом стратегическом направлении".


сообщило, что корабли Северного флота начали следить за зашедшим в Баренцево море фрегатом ВМС Франции.
# Россия
По материалам: ria.ru

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