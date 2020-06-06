Терпение лопнуло: Украина не хочет выполнять требования МВФ

Алексей Вольцев

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На Украине назревает очередной полномасштабный кризис: депутаты Рады выступают против нового соглашения Киева с Международным валютным фондом. Чтобы затыкать дыры в бюджете, нужны деньги, однако законодатели возмутились тем, что по условиям, выдвигаемым кредитором, страна фактически переходит под внешнее управление. Эксперты уверены: Киев от соглашения не откажется, но и выполнять обязательства перед МВФ не будет.

Двадцать второго мая МВФ сообщил, что новая кредитная программа на пять миллиардов долларов с Киевом согласована. Неделю спустя глава кредитной организации Кристалина Георгиева в разговоре с президентом Владимиром Зеленским пообещала предоставить первый транш в размере 1,9 миллиарда "уже в ближайшее время".

Однако радость украинцев оказалась недолгой: неожиданно выяснилось, что Киев подписал с МВФ меморандум, взяв на себя беспрецедентные политические и экономические обязательства. Официально документ не опубликовали, однако его выложил в интернет депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Значительная часть требований МВФ к Украине традиционно касается окончательного перевода на рыночные отношения всей социальной сферы. В первую очередь речь идет об отмене ограничений на подорожание различных услуг — от ЖКХ до медицины и образования.

В частности, с сентября вводят новые тарифы на коммуналку, которые смогут "адекватно отражать изменения в расходах на газ и негазовых расходах (включая капвложения)". Другими словами, украинцам придется из своего кармана оплачивать капитальные траты компаний.

Кроме того, тарифы будут индексироваться в зависимости от роста цен на газ. А он неизбежно подорожает, поскольку еще один пункт меморандума предусматривает отмену постановления Кабмина о регулировании стоимости голубого топлива: с 1 января для населения и коммунальных предприятий — только рыночная цена.

"У нас ситуация, на 100 процентов похожая на положение дел в 2014-2015 годах, — отмечает депутат Верховной рады от президентской партии "Слуга народа" Ирина Верещук. — Доходы населения упали, и, если на этом фоне поднять тарифы, мы получим резкий рост неплатежей и банкротство коммунальной сферы".