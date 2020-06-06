Тима Белорусских выпустил новый трек "Тянет к тебе"

Анастасия Иванова

Музыкант Тима Белорусских представил в Сети новый романтический трек "Тянет к тебе". "Песня доступна уже на всех музыкальных площадках, ребятки, жду ваших комментариев", – написал Белорусских в инстаграме.

Музыкант рассказывает об отношениях с девушкой, которую любит, но считает, что она его нет, и только издевается. Несмотря на это, они продолжают встречаться и ругаться, что очень надоело герою Белорусских. "Я не хочу войны со стрельбой. Не хочу тебе, себе и нам делать больно. Я просто хочу быть с тобой, быть с тобой", – поет он.

опубликовал в инстаграме пост, в котором сообщил, что вместе с командой уезжает из Минска в деревню, чтобы приступить к работе над третьим студийным альбомом. "Что из этого выйдет – я не знаю. Но это пишут уже сидя в машине. Летсгоу!" – рассказал певец.

В январе этого года Белорусских выпустил второй студийник "Моя кассета — твой первый диск", в который вошло семь композиций: "Одуванчик", "Повторим", "Подземка", "Любовь по-белорусски", "Во дворе", "Не меняй" и "Птичка".