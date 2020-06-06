"То ел сам, то приходилось кормить": друг Кокшенова о последних месяцах жизни актера

Вадим Карасев

Народный артист РФ Михаил Кокшенов 5 июня умер на 84-м году жизни. Сатирик Аркадий Инин откровенно рассказал Starhit о последних месяцах жизни актера.

Друг Михаила Кокшенова опроверг информацию о том, что актер якобы боролся с онкологическим заболеванием в одной из клиник в Подмосковье.



Миша три года находился в тяжелейшем состоянии после инсульта. То лучше ему было, то хуже. Так же и ел: то сам, то приходилось кормить. Привычного общения с Мишей уже давно не было. "Привет да как дела", — вот и весь разговор. Услышать его — уже счастье.

По словам Аркадия Инина, подробности о своем друге он узнавал через его супругу Наталью, благодаря которой рядом с Михаилом Кокшеновым в последние дни были сиделки и массажисты.



Близкие знаменитого актера предчувствовали его уход. Как рассказал Аркадий Инин, Михаил Кокшенов в буквальном смысле угасал на глазах.

"Большое горе. Мы чувствовали, рано или поздно это случится. Последние месяцы Миша лежал в подмосковной больнице. Его привезли туда в тяжелом состоянии — сразу направили в реанимацию", - отметил друг артиста.

Напомним, в октябре 2017 года Кокшенов почувствовал себя плохо на улице. Прохожие вызвали актеру скорую, после чего он был помещен в отделении реанимации и интенсивной терапии. Медики поставили знаменитому актеру диагноз инсульт. Артиста частично парализовало после перенесенного инсульта

Народный артист РФ Михаил Кокшенов родился 16 сентября 1936 года в Москве. В 1957 году окончил Московский индустриальный техникум, после чего работал инженером управления "Главнефтерудпром". В 1963 году окончил Театральное училище имени Б. В. Щукина.

За свою карьеру Кокшенов снялся более чем в 100 фильмах, чаще всего выступая в комическом амплуа. Наиболее известны его роли в фильмах "Даурия", "Женя, Женечка и катюша", "Не может быть!", "Сказ про то, как царь Петр арапа женил", "Самая обаятельная и привлекательная", "Маленькие трагедии", "Спортлото-82", "Ширли-мырли".

В 1983 году Кокшенову присвоили звание заслуженного артиста РСФСР, в 2002-м — народного артиста России.



Ранее NEWSTES писал о том, что входит и кому достанется многомиллионное наследство Михаила Кокшенова.