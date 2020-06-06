Троицкая родительская суббота 6 июня: что можно делать и что нельзя

Вадим Карасев

Троицкая родительская суббота — важный православный праздник, во время которого вспоминают усопших. Верующие молятся за души близких, а также соблюдают правила праздничного дня, чтобы не разгневать высшие силы.

Во время родительских суббот верующие соблюдают предписания церкви, и Троицкая — не исключение. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают еще раз познакомиться с тем, что можно и нельзя делать во время памятного дня, чтобы исключить неприятности и не навлечь беды на себя и свою семью. В день поминовения усопших правила следует соблюдать и для того, чтобы души тех, кто дорог, смогли обрести покой.

Что можно делать на Троицкую родительскую субботу

В день Троицкой родительской субботы обязательно молятся Высшим Силам, прося у них обретения покоя для душ усопших родственников. Молитвы можно вознести не только в церкви, но и дома.

Традиционно в день поминовения посещают кладбища, чтобы убраться на могилах и еще раз помолиться за души умерших. Оставлять угощения на погостах не стоит: лучше отнести помин в церковь или раздать с просьбой о поминовении близких людей. В день поминовения можно пригласить священника для того, чтобы он отслужил панихиду на кладбище, однако в 2020 году из-за самоизоляции такое мероприятие может не состояться.

В день поминовения устраивают поминальные обеды, на которые приглашают близких, чтобы разделить трапезу и вспомнить умерших добрым словом. Уныние и слезы не приняты, ведь души продолжают свой бессмертный путь и обретают покой в Царствии Небесном.

На Троицкую родительскую субботу не принято отказывать в помощи. Тем, кто нуждается в поддержке, обязательно протягивают руку, чтобы не останавливаться в духовном развитии.

Что нельзя делать 6 июня 2020 года

В день церковного празднования не принято посещать массовые мероприятия и развлекаться в ущерб молитвам. В этот день священнослужители напоминают о важности духовного роста и мыслей о скоротечности жизни. Искренние обращения к высшим силам оберегают покой не только усопших, но и живых, позволяя отпустить грехи во время обращения к Господу.

Не стоит во время поминального обеда переедать и поминать усопших алкоголем. В день поминальной субботы не запрещено заниматься повседневными делами, однако священнослужители напоминают о важности молитв, которыми не стоит пренебрегать.

Троицкая родительская суббота — не время для поминовения тех, кто не был крещен или свел счеты с жизнью. О них молятся дома, прося Господа отпустить грехи душам усопших и допустить их до Царствия Небесного.

В этот день в церквях не проводят венчаний, поэтому влюбленным стоит заранее договориться со священнослужителями и найти более подходящую дату для торжества.

6 июня стоит отказаться от проведения обрядов, не гадать и не ворожить, чтобы не гневить высшие силы. Под запретом оказываются и азартные игры.