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Троицкая суббота: Православные отмечают день поминовения усопших

Троицкая суббота: Православные отмечают день поминовения усопших

6 июня, все православные верующие отмечают день общецерковного поминовения усопших — Вселенскую родительскую субботу.

Она является предшественницей одного из 12 главных церковных праздников — Святой Троицы, которую также называют Пятидесятницей, поскольку она приходится на 50-й день после Пасхи.

Данный праздник отмечается в честь того дня, когда Святой Дух сошел на землю, чтобы освятить и привести людей к вечному спасению. Троица в 2020 году выпала на 7 июня.

А отмечаемая сегодня Родительская (Троицкая) суббота — древний поминальный день, принятый еще в апостольские времена, когда верующие во Христа собирались, чтобы поклониться памяти христианских мучеников.

По традиции, православные в родительские субботы поминают почивших родителей и всех родных, молятся за упокой. Сегодня можно помянуть умерших родственников дома, прочитав заупокойные молитвы, можно сходить на службу в храм или на кладбище.

На Троицкую субботу пишут в церкви записки с именами усопших и оставляют, чтобы священники помянули их на литургии в алтаре или на панихиде после литургии.

В Троицкую родительскую субботу, на Троицу, как и во время большинства церковных православных праздников, нельзя делать тяжелую работу, убирать дома или заниматься стиркой.

Ранее ИА Newstes сообщало, что 6 июня, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла для прихожан открываются храмы города Москвы.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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