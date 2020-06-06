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Туроператоры оценили решение передать Ростуризм в подчинение кабмину

Туроператоры оценили решение передать Ростуризм в подчинение кабмину
РИА Новости. Российский туристический бизнес приветствует решение о передаче Федерального агентства по туризму (Ростуризм) от министерства экономического развития в прямое подчинение правительству, заявила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ о передаче Ростуризма от министерства экономического развития в прямое подчинение правительству, агентству передаются функции надзора за туроператорами.


"Отрасль горячо приветствует это решение. Мы считаем его правильным и очень важным для дальнейшего развития отрасли", — сказала собеседник агентства.

Ломидзе пояснила, что таким образом выражается "признание значимости отрасли для экономики страны".


В сентябре 2018 года Ростуризм был передан от министерства культуры в ведение министерства экономического развития.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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