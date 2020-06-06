Туроператоры оценили решение передать Ростуризм в подчинение кабмину

Анастасия Иванова

Российский туристический бизнес приветствует решение о передаче Федерального агентства по туризму (Ростуризм) от министерства экономического развития в прямое подчинение правительству, заявила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ о передаче Ростуризма от министерства экономического развития в прямое подчинение правительству, агентству передаются функции надзора за туроператорами.





"Отрасль горячо приветствует это решение. Мы считаем его правильным и очень важным для дальнейшего развития отрасли", — сказала собеседник агентства.

Ломидзе пояснила, что таким образом выражается "признание значимости отрасли для экономики страны".

В сентябре 2018 года Ростуризм был передан от министерства культуры в ведение министерства экономического развития.