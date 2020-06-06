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У россиян будет два варианта компенсации за билеты на отмененные мероприятия

У россиян будет два варианта компенсации за билеты на отмененные мероприятия

У многих россиян остались неиспользованные билеты на мероприятия, которые были отменены из-за коронавирусной пандемии.

Концерты, театральные постановки, выставки, спортивные соревнования и многие другие мероприятия пришлось отменить, хотя билеты на некоторые из них покупались задолго до того, как в России начал распространяться коронавирус.

Естественно, что сейчас многих интересует вопрос компенсации за неиспользованные билеты.

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышова у россиян будет возможность получить компенсации, выбрав один из двух предложенных вариантов, пишет Правда.Ру.

Первый вариант - это сходить на такое же мероприятие, как и планировалось раньше. Это можно будет сделать, если мероприятие перенесено на более позднюю дату. При этом никаких доплат требовать не будут.

Второй вариант – человеку полностью вернут деньги за неиспользованный билет, если он не захочет посетить мероприятие в другое время.

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По материалам: u-f.ru

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